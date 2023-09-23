Vali Baruş, Ahilik Haftası Kutlamalarına Katılarak 800 Yıllık Gelenek Olan Ahi Pilavı Dağıttı

Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yeni Sanayi ve Gül Sanayi Sitesi Camilerinde Cuma namazı sonrası halka, Ahilik geleneğinden gelen Ahi pilavı ve helva ikram edildi. Bu özel etkinliğe Vali Aydın Baruş da katılarak vatandaşlara Ahi pilavı dağıttı.Ahilik Haftası kutlamaları her yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde düzenlenir ve bu yıl da gelenek bozulmadı. Yeni Sanayi ve Gül Sanayi Sitesi Camilerinde gerçekleştirilen etkinlikte, Cuma namazı sonrası Ahi pilavı ve helva halka ikram edildi.Vali Aydın Baruş, bu özel etkinliğe katılarak, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ile birlikte Yeni Sanayi Camisi önünde cemaate ve halka Ahi pilavı ve helva ikramında bulundu. Bu geleneğin 800 yıllık bir geçmişi olduğuna dikkat çekildi.Ahilik geleneğinin sadece ticaret ve zanaatla uğraşanların para kazanmasını değil, aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanmayı, insanların gönlünü kazanmayı öğüttüğü vurgulandı. Ahilik, dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma gibi değerleri teşvik eden önemli bir kültürel mirastır.Vali Aydın Baruş da Ahilik geleneğinin bu değerlerini muhafaza etmenin önemine vurgu yaparak, esnafın toplumun belkemiği olduğunu belirtti. Esnafın yardımlaşma, dostluk, kardeşlik, dayanışma gibi değerlere riayet etmesinin toplumun dayanışma içinde olan bir yapıya kavuşmasına katkı sağladığını ifade etti. Vali Baruş, Sanayi Sitesi esnafıyla birlikte olmaya çalıştıklarını ve esnafın toplumun sağlam yapısının korunmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.Bu güzel etkinlik, Ahilik Haftası'nın anlamını ve önemini bir kez daha hatırlatmanın yanı sıra, geleneksel Ahi pilavı ikramı ile vatandaşların bir araya gelmesini sağladı.