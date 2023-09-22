SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı zammı ile ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda." dedi. 2024'e girerken emekli maaşlarına yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor.

Emekli Aylıklarında İyileştirme ve Artış Bekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılacak olan artışın, enflasyon ve refah payı dikkate alınarak gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığına yapılacak artışla birlikte 7,500 TL seviyesinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Kademeli Artış ve İyileştirme Öngörülüyor

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düşük aylık alanlara özel olarak kademeli artışlar ve iyileştirmeler düşünülüyor. Bu kapsamda emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği bir zam oranı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de artması bekleniyor.

Bağ-Kur'luların Prim Gün Sayısı Düşürülecek

Küçük işletmelerde çalışan Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu düzenleme ile 7,200 güne düşürülen prim gün sayısı, erken emekli olma fırsatı sunacak.

Memur Maaşlarına Yüzde 50'ye Yakın Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarına yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını belirtti. En düşük memur maaşının ise 33,000 TL seviyelerine çıkması planlanıyor. Memur maaşları, toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payı gibi faktörlere göre hesaplanıyor.

Örnek Memur Maaşları (2023 ve 2024)

Şube Müdürü: Temmuz 2023 - 32,451 TL / Ocak 2024 - 48,677 TL

Memur (Üniversite Mezunu): Temmuz 2023 - 22,938 TL / Ocak 2024 - 34,407 TL

Uzman Öğretmen: Temmuz 2023 - 29,538 TL / Ocak 2024 - 44,307 TL

Öğretmen: Temmuz 2023 - 26,654 TL / Ocak 2024 - 39,981 TL

Başkomiser: Temmuz 2023 - 32,626 TL / Ocak 2024 - 48,939 TL

Polis Memuru: Temmuz 2023 - 29,525 TL / Ocak 2024 - 44,288 TL

Uzman Doktor: Temmuz 2023 - 37,162 TL / Ocak 2024 - 55,743 TL

Hemşire: Temmuz 2023 - 26,440 TL / Ocak 2024 - 39,660 TL

Teknisyen: Temmuz 2023 - 23,538 TL / Ocak 2024 - 35,307 TL

Profesör: Temmuz 2023 - 48,411 TL / Ocak 2024 - 72,186 TL

Araştırma Görevlisi: Temmuz 2023 - 31,761 TL / Ocak 2024 - 47,642 TL

Vaiz: Temmuz 2023 - 27,620 TL / Ocak 2024 - 41,430 TL

Avukat: Temmuz 2023 - 31,562 TL / Ocak 2024 - 47,343 TL

Not: Memur maaşları beklenen enflasyon oranlarına göre hesaplanmıştır.

Maaş zammı ve iyileştirmelerle ilgili son kararlar 2024 yılında netleşecek ve emekliler 3 Ocak'ta güncel artış oranlarını öğrenecekler.