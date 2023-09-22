SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşlarına İlişkin Son Gelişmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı zammı ile ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda." dedi. 2024'e girerken emekli maaşlarına yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor.
Emekli Aylıklarında İyileştirme ve Artış Bekleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılacak olan artışın, enflasyon ve refah payı dikkate alınarak gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığına yapılacak artışla birlikte 7,500 TL seviyesinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Kademeli Artış ve İyileştirme Öngörülüyor
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düşük aylık alanlara özel olarak kademeli artışlar ve iyileştirmeler düşünülüyor. Bu kapsamda emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği bir zam oranı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de artması bekleniyor.
Bağ-Kur'luların Prim Gün Sayısı Düşürülecek
Küçük işletmelerde çalışan Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu düzenleme ile 7,200 güne düşürülen prim gün sayısı, erken emekli olma fırsatı sunacak.
Memur Maaşlarına Yüzde 50'ye Yakın Zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarına yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını belirtti. En düşük memur maaşının ise 33,000 TL seviyelerine çıkması planlanıyor. Memur maaşları, toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payı gibi faktörlere göre hesaplanıyor.
Örnek Memur Maaşları (2023 ve 2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emekli Maaşı Zammı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı zammı ile ilgili son değerlendirmeleri paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmaların sürdüğünü belirtmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda." dedi. 2024'e girerken emekli maaşlarına yapılacak olan zammın ne kadar olacağı merak ediliyor.
Emekli Aylıklarında İyileştirme ve Artış Bekleniyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yapılacak olan artışın, enflasyon ve refah payı dikkate alınarak gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığına yapılacak artışla birlikte 7,500 TL seviyesinin üzerine çıkması öngörülüyor.
Kademeli Artış ve İyileştirme Öngörülüyor
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düşük aylık alanlara özel olarak kademeli artışlar ve iyileştirmeler düşünülüyor. Bu kapsamda emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği bir zam oranı üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, bayram ikramiyelerinin de artması bekleniyor.
Bağ-Kur'luların Prim Gün Sayısı Düşürülecek
Küçük işletmelerde çalışan Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu düzenleme ile 7,200 güne düşürülen prim gün sayısı, erken emekli olma fırsatı sunacak.
Memur Maaşlarına Yüzde 50'ye Yakın Zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarına yüzde 50 civarında bir zam yapılacağını belirtti. En düşük memur maaşının ise 33,000 TL seviyelerine çıkması planlanıyor. Memur maaşları, toplu sözleşme, enflasyon farkı ve refah payı gibi faktörlere göre hesaplanıyor.
Örnek Memur Maaşları (2023 ve 2024)
- Şube Müdürü: Temmuz 2023 - 32,451 TL / Ocak 2024 - 48,677 TL
- Memur (Üniversite Mezunu): Temmuz 2023 - 22,938 TL / Ocak 2024 - 34,407 TL
- Uzman Öğretmen: Temmuz 2023 - 29,538 TL / Ocak 2024 - 44,307 TL
- Öğretmen: Temmuz 2023 - 26,654 TL / Ocak 2024 - 39,981 TL
- Başkomiser: Temmuz 2023 - 32,626 TL / Ocak 2024 - 48,939 TL
- Polis Memuru: Temmuz 2023 - 29,525 TL / Ocak 2024 - 44,288 TL
- Uzman Doktor: Temmuz 2023 - 37,162 TL / Ocak 2024 - 55,743 TL
- Hemşire: Temmuz 2023 - 26,440 TL / Ocak 2024 - 39,660 TL
- Teknisyen: Temmuz 2023 - 23,538 TL / Ocak 2024 - 35,307 TL
- Profesör: Temmuz 2023 - 48,411 TL / Ocak 2024 - 72,186 TL
- Araştırma Görevlisi: Temmuz 2023 - 31,761 TL / Ocak 2024 - 47,642 TL
- Vaiz: Temmuz 2023 - 27,620 TL / Ocak 2024 - 41,430 TL
- Avukat: Temmuz 2023 - 31,562 TL / Ocak 2024 - 47,343 TL
Not: Memur maaşları beklenen enflasyon oranlarına göre hesaplanmıştır.
Maaş zammı ve iyileştirmelerle ilgili son kararlar 2024 yılında netleşecek ve emekliler 3 Ocak'ta güncel artış oranlarını öğrenecekler.
Maaş zammı ve iyileştirmelerle ilgili son kararlar 2024 yılında netleşecek ve emekliler 3 Ocak'ta güncel artış oranlarını öğrenecekler.