Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Kaçakçılık Operasyonuna İlişkin Basın Açıklaması

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı ve güvenliği, vergi kaçakçılığının engellenmesi, olası zehirlenmelerin önlenmesi ve şehrin huzurunun korunması amacıyla kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon düzenledi. 20 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şu bulgular elde edildi:

Yapılan araç aramasında;

1908 adet kaçak cinsel içerikli ürün,

336 paket (11.088 adet) kaçak sigara sarma kağıdı,

129 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçen suç unsurlarıyla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi kapsamında (3) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak, Isparta halkının huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve suçlara karşı korumak amacıyla sahada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanları çevresinde ve eğitim kurumları yakınlarında, günün her saatinde halkımızın güvenliğini sağlamak için çaba gösteriyoruz.

Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdiği ilgi ve bilgilendirmeleri için teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizim için değerli olduğunu belirtir, bu bilgileri titizlikle takip ettiğimizi ifade ederiz. Kamu güvenliği ve toplumumuzun refahı için işbirliğine her zaman açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.

