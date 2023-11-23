Vali Aydın Baruş, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Eğirdir ilçesinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Vali Aydın Baruş'un ziyaretiyle öne çıktı. Vali Baruş, enstitüyü ziyaret ederek sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve su kaynaklarının korunması amacıyla yapılan bilimsel araştırmalara dair incelemelerde bulundu.Enstitü Müdürü Fuat Bilgin ve bölüm araştırmacıları, Vali Baruş'a enstitünün çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi konusunda yürütülen projeler, su kaynaklarının korunması için gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve enstitünün geleceğe yönelik hedefleri konusunda Vali Baruş, Enstitü Müdürü Fuat Bilgin'in rehberliğinde bilgilendirildi.Vali Baruş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Eğirdir ilçemizdeki Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün, sürdürülebilir su ürünleri üretimi ve su kaynaklarının korunması adına yaptığı önemli bilimsel çalışmaları yerinde incelemek beni memnun etti. Enstitü çalışanlarına başarılar diliyorum ve bu değerli çalışmaların bölge ve ülke genelindeki etkilerini görmeyi umuyorum" dedi.Vali Baruş'un ziyareti, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su ürünleri sektörünün gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Enstitü çalışanları, ziyaretin, enstitünün faaliyetlerini daha geniş kitlelere duyurarak destek sağlama açısından önemli olduğunu belirttiler.