Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!

Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!
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Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!

Emekli olmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir dönemeç yaklaşıyor. Ocak zammı öncesinde emekli olacaklar, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarını değerlendirerek cebinde 50 bin liranın üzerinde para bırakabilirler.
Emekli olabilmek için belirli bir prim doldurmak, erkekler için 25, kadınlar için 20 yıllık sigortalı süreyi tamamlamak ve EYT yasası dışında kalanlar için belli bir yaşa gelmek gerekiyor.
Doğum ve Askerlik Borçlanması ile 50 Bin TL Üzerinde Avantaj:
3 çocuk için 2160 gün prim borçlanma imkanı bulunuyor. Kadınlar, sigortadan sonra dünyaya gelen üç çocuklarını borçlanarak 6 yıl yani 2160 gün satın alabiliyorlar. Erkekler ise askerlik borçlanması yaparak primlerine ekleyebilirler. Askerlik sigortadan önce geçmişse işe giriş tarihi satın alınan gün kadar geriye götürülüyor.
Asgari Ücret Artışları Borçlanma Maliyetlerini Etkiliyor:
Borçlanmalar için ödenecek miktarlar asgari ücrete göre hesaplanıyor. 2023 yılı için brüt asgari ücret 13 bin 414 lira olarak uygulanıyor. Doğum ve askerlik borçlanması için aylık ödemeler, brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar olurken, yurtdışı borçlanması için bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor.
2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret, Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komitesi toplantılarında belirlenecek. Bu artışlar, borçlanma maliyetlerini de yukarı çekebilir. 2024 yılı için enflasyon tahminleri yıllık yüzde 65, 6 aylık ise yüzde 38 civarında.
Önemli Hatırlatma: Aralık Ayında Başvuru Yapın!
Aralık ayında borçlanma başvurusu yapanlar, 2023 yılı asgari ücretine göre ödeme yapacaklar. Ocak ayına bırakılan başvurular ise yeni asgari ücrete göre hesaplanacak ve bu durum fazladan ödeme yapmanıza neden olabilir.
Asgari ücretin yüzde 40-50 arasında artması öngörüldüğünde, 2 yıllık bir çocuk borçlanmasında 50 bin liranın üzerinde fazladan ödeme durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle, borçlanma için başvuruların Aralık ayında tamamlanması önemlidir.
2023 Brüt Asgari Ücret (TL) - Aylık - Yıllık Fark - 2 Yıllık Fark:
  • 13.414 - 4.292 - 51.504 - 103.008
Yüzde 40 Artış:
  • 6.009 - 72.108 - 20.604 - 144.216 - 41.208
Yüzde 50 Artış:
  • 6.435 - 77.256 - 25.752 - 154.512 - 51.504
Emeklilik planları yapan vatandaşlar, bu dönemde başvurularını tamamlayarak maliyet avantajlarından faydalanabilirler.
 
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