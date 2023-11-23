KOVADA KANALI TEMİZLENMESİ İÇİN KARAR ALINDI

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Eğirdir Belediyesi, Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü ve muhtarlar arasında bir istişare toplantısı gerçekleşti.Toplantıya Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ, Eyüp Doğan, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Muavini Osman Erkan, Şube Müdürü Hüseyin Ergin, Erbaş, Makine ve İkmal Şube Müdürü Hayri Gölgeli, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanları ve Köy Muhtarları katıldı.Yapılan istişareler sonucunda, Eğirdir Gölü, Eğirdir Boğazova Köyleri ve Kovada Gölü'nü yakından ilgilendiren Kovada kanalının temizlenmesine karar verildi.Bu önemli toplantı neticesinde, Kovada Kanalı'nın DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından temizlenebilmesi için kanal güzergahı boyunca temizliğe engel olan ağaçlar ve mekanik teçhizatın 01.12.2023 tarihine kadar kaldırılması kararı alındı.Bu kararın, başta Eğirdir olmak üzere bölge halkına ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)