Vali Aydın Baruş, Davraz ve Karaağaç Mahallelerinde Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Davraz ve Karaağaç mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu. Vali Baruş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek asayiş, güvenlik, sosyal yardımlar ve yürütülen diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, mahallelerdeki esnafları da ziyaret ederek, esnafla bir süre sohbet etti.Vali Baruş'un ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ile İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik de eşlik etti. Birlikte gerçekleştirilen bu ziyaretler, yerel yönetimle işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Vali Baruş'un mahallelerdeki sorunları yerinde inceleyerek çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi, halkın taleplerini doğrudan dinlemesi, mahalle sakinleri arasında olumlu bir etki yarattı.