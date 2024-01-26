Isparta İl Özel İdaresi Memurlarına Sosyal Denge Sözleşmesi İmzalandı

Isparta İl Özel İdaresi'nde görevli memurların mali haklarına ilişkin Sosyal Denge Sözleşmesi, Vali Aydın Baruş'un katılımıyla düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. İmza törenine, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Isparta İl Başkanı Dr. İlkay Özdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Av. Abdullah Çelik ve Bem-Bir-Sen Isparta İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Vali Baruş, imza töreninde yaptığı konuşmada, sözleşmenin geçerlilik süresinin mahalli idareler seçimlerine kadar olacağını belirtti. Bu sürenin 3 ayı kapsadığını ifade eden Vali Baruş, İl Özel İdaresi'nde çalışan 144 memuru kapsayan sözleşme kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesinin amaçlandığını vurguladı. İl Özel İdaresi'nin bütün imkanlarını seferber ederek çalışanların haklarını iyileştirmeyi, daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamayı ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Baruş, "Tüm İl Özel İdaresi memurlarına ayrım gözetmeksizin en üst sınırdan sosyal denge tazminatı ödenmesini öngören sözleşme, bu yıl içerisinde geçerli olacak ve tüm memurlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Vali Baruş ve Bem-Bir-Sen Isparta İl Başkanı Özdoğan arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi, İl Özel İdaresi'nde görev yapan memurlara yönelik mali destek ve motivasyonu artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.