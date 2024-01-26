Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, KKTC ile İşbirliği Temasları Kurdu

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik liderliğindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli işbirliği temasları gerçekleştirdi. Heyet, Isparta ile KKTC arasındaki dış ticaret hacmi ve potansiyel yatırım fırsatlarını ele aldı.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik'in yanı sıra, Meclis Başkanı Akif Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Topaloğlu, Isparta TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir ve heyetin diğer üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslar gerçekleştirdi.Heyet, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve KKTC Yatırım Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu ile bir araya gelerek ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Isparta'daki potansiyel yatırım alanları hakkında bilgiler sundu ve Isparta ile KKTC arasındaki ihracatın geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulundu.ITSO Başkanı Çelik, gerçekleşen görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, "Isparta adına önemli işbirliği çalışmaları yürüttük. Kentimizden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak potansiyel yatırımları ve ihracatta başarılı olduğumuz sektörleri paylaşma fırsatı bulduk. Görüşmelerin ve kurulan temasların artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.Görüşmelerin ardından, gelecek ithalat ve ihracat taleplerine yönelik her türlü desteğin sağlanacağı belirtildi.