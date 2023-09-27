Vali Aydın Baruş, Akdeniz Bölge Birincisi Halk Oyunları Ekibini Ziyaret Etti

Isparta Valisi Aydın Baruş, dün Eğirdir İlçesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemeler sırasında, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök tarafından karşılandı. Vali Aydın Baruş'un ilk durağı, eski hastane binasının bulunduğu alandı. Burada incelemelerde bulunan Vali Baruş, ardından Eğirdir Limanı'na ve daha sonra Eğirdir Yazla Mahallesi'nde bulunan Sabancı Öğretmenevi Yazlık Bahçesi'ne gelerek burada Akdeniz Bölge birincisi olan halk oyunları ekibiyle buluştu.Yazlık bahçede Vali Aydın Baruş'u İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve kulüp yöneticileri karşıladı. Türkiye Halkoyunları Federasyonu faaliyet programında yer alan geçen hafta sonu Antalya ilinde yapılan bölge müsabakasında, Eğirdir ilçesini ve Isparta ilini temsil eden Eğirdir Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü, halkoyunları yarışmasında 89.80 puan alarak Akdeniz Bölge Şampiyonu oldu ve Ekim ayında yapılacak olan Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.Vali Aydın Baruş, halk oyunları ekibi ve teknik heyetine madalya takdiminde bulunarak, tüm kulüp yöneticilerini ve halk oyunları ekibini kutladı ve Türkiye Finallerinde başarılar diledi.