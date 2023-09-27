Sahte İlanlara Karşı Sert Tedbirler: Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, internet üzerinden yanıltıcı ilanlar yayınlayanların yanı sıra ilan sitelerine de ceza uygulanacağını duyurdu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenlemeyle, sahte ilanlarla mücadele kararlı bir şekilde devam edeceğiz. İnternet üzerinde yanıltıcı ilan verenler, artık ciddi yaptırımlarla karşı karşıya olacaklar. Bu önlem, Cumhur İttifakı olarak terörle mücadeledeki kararlılığımızın bir yansımasıdır.

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve fiyat dalgalanmalarına karşı da çeşitli tedbirler almaktayız. Özellikle otomobil piyasasında yaşanan sorunları çözmek için adımlar attık ve denetimleri artırdık. Ayrıca, deprem bölgelerinde inşaat malzemelerinin fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla gerekli önlemleri alacağız. Depremzedelerimizin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz ve aç gözlülere karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu düzenleme ile ilan siteleri, sahte ilanlardan sorumlu tutularak ciddi para cezalarına çarptırılacaklar. Yanıltıcı ilanlar verilmesi halinde 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak. Bu adımlarla, internet üzerinden yapılan sahte ilanlar ve yanıltıcı reklamların önüne geçilmesi ve vatandaşların güvende olması hedeflenmektedir.