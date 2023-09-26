Başkan Tural’dan etiket ve tarife uyarısı

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkarları fiyat etiketi, tarife listeleri ile fiyat tarifelerinin işyerlerinde tüketiciler tarafından rahatça görülebilecek şekilde asılı ve görülebilir bir yerde bulundurmaları konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde tüketicilerden fiyat etiket, tarife listeleri ile fiyat tarifelerinin görünür yerde olmadığı yönünde şikayetler üzerine denetimlere başladı. Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkarlara uyarıda bulundu. Başkan Tural, “Esnaf ve sanatkarımızın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği gereğince fiyat etiketi, fiyat listesi ve fiyat tarifeleri ile garanti belgeleri, kullanma kılavuzlarını bulundurmaları yasal zorunluluktur. Buna göre esnaf ve sanatkarlarımızın fiyat etiket, tarife listeleri ile fiyat tarifelerinin işyerlerinde tüketiciler tarafından rahatça görülebilecek şekilde asılı ve görülebilir bir yerde bulundurulması gerekmektedir. Ticaret İl Müdürlüğümüzden gelen yazı doğrultusunda bu konuda denetimlere başlanmış olup, market, manav, lokanta, restaurant, fırın, pastane, kafe, çay ocağı, kuaför, berber, güzellik merkezleri vb. işletmelerin tüketicinin göreceği şekilde fiyat etiketi, fiyat listesi ve fiyat tarifelerinin asılı ve görülebilir bir şekilde bulundurmadığı takdirde cezai işlem uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarımızın mağduriyet yaşamaması için etiket ve tarife kurallarına uyması önem arz etmektedir” dedi.