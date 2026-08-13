Vali Abdullah Erin çarşı esnafını ziyaret etti

Isparta Valisi Abdullah Erin, kent merkezindeki çarşı esnafını ziyaret ederek iş yeri sahipleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafla tek tek sohbet eden Vali Erin, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Kent merkezinde faaliyet gösteren aktar, baharat ve doğal ürün satışı yapan işletmelerden anahtarcılara, saat satıcılarından çeşitli ticari işletmelere kadar birçok iş yerini ziyaret eden Vali Erin, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde iş yeri sahipleriyle görüş alışverişinde bulunulurken, şehir ekonomisine ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

Esnafın üretim, istihdam ve ticaret hayatındaki önemine dikkat çeken Vali Erin, şehrin ekonomik gelişiminde esnafın önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Vali Abdullah Erin, çarşıda karşılaştığı vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Esnaf ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Erin'e teşekkür etti.

Kent merkezinde sıcak ve samimi görüntülere sahne olan ziyaretlerde, alın teriyle çalışan esnafın şehir ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yapılırken, tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazanç dilekleri iletildi.