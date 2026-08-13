Isparta 32 Spor Yönetiminden Nezaket Ziyareti

Isparta 32 Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Gültekin Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri, gerçekleştirdikleri nezaket ziyareti kapsamında bir araya geldi.

Ziyarette, yeni sezon öncesi kulübün hedefleri ve Isparta sporunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Gültekin Özdemir ve yönetim kuruluna yeni görev dönemlerinde başarı dilekleri iletildi.

Görüşmede, Isparta 32 Spor'un yeni sezonda şehri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inanç vurgulanırken, kulübe ve Başkan Gültekin Özdemir'e başarı temennilerinde bulunuldu.