Ispartalı komutan Mehmet Ali Yağız tuğgeneralliğe terfi etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2026 yılı terfi kararları kapsamında, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinden olan Kara Harp Okulu Alay Komutanı Mehmet Ali Yağız, tuğgeneral rütbesine terfi etti.

Uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak Kara Harp Okulu Alay Komutanı olarak görev yapan Mehmet Ali Yağız'ın tuğgeneralliğe yükselmesi, memleketi Isparta'da da sevinçle karşılandı.

Disiplini, görev anlayışı ve başarılı hizmetleriyle öne çıkan Yağız'ın yeni rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli görevler üstlenmesi bekleniyor.

Yenişarbademli'nin yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Tuğgeneral Mehmet Ali Yağız'ın terfisi, hem ilçe halkı hem de Ispartalılar tarafından gurur kaynağı olarak değerlendirildi.

TSK'nın terfi kararlarıyla bir üst rütbeye yükselen Mehmet Ali Yağız'a, yeni görevinde üstün başarılar dilenirken, vatan ve millet hizmetindeki çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceğine olan inanç dile getirildi.