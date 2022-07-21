Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan serin ve yağışlı havalar Temmuz'un son haftasından itibaren ısınacak.

. Hava durumu raporuna göre sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 35 dereceye kadar çıkacak. Güney kıyılarda ise termometre 40'ı görecek.

urdun büyük bir kesiminde etkili olan serin ve yağışlı havalar Temmuz'un son haftasından itibaren ısınacak. İstanbul'da son yılların en serin yazlarından birini geçirirken sıcaklıklar artık mevsim normallerinin de üzerine çıkmaya başlayacak. Uzmanlar ise sıcak havalarla birlikte vatandaşlara sağlık konusunda ve orman yangınlarına karşın uyarılarda bulunuyor.



ÖNCEKİLERE BENZEMİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten; önümüzdeki günlerde normalin aksine, çift taraftan sıcaklarla boğuşacağımızı şöyle anlattı:

“Ülkemiz en kuvvetli sıcakları genel olarak 20 Temmuz ile 10 Ağustos arasında yaşar. Yine aynı tarih aralığına denk geliyor; fakat bu sefer ilginç bir durum var. Ülkemiz ya Libya ya da Basra üzerinden sıcak hava alırdı. Basra'dan sıcak hava geldiğinde Karadeniz ve Balkanlar tepki verir ve rüzgar ile bir nebze olsun serinlerdik. Libya sıcaklarında da böyledir. Bu sefer her iki taraftan da sıcakların etkisi altına gireceğiz. Avrupa'yı etkileyen sıcaklar Balkanlar üzerinden bize gelecek. Aynı anda Ortadoğu'dan Basra sıcakları ülkemize akacak. Bunlar birleşeceğinden hava durgun, rüzgarsız ve aşırı sıcak olacak. Nemin az olacağını düşünüyorum. Bu durum orman yangınlarını da tetikliyor. Nem ağaçları ıslak tutar ve yangınları büyük oranda önler. 18-23 Temmuz arasında hava batıda serin, mevsim normallerinin altında. Rüzgarlar kuzeyden sert. 23 Temmuz'dan itibaren gerçek anlamda yaz mevsimine giriş yapıyoruz.”



BAYILTAN SICAKLAR O GÜN GELECEK

İngiltere'de termometreyi 40 dereceye çıkaran sıcak hava dalgası henüz Türkiye'ye geliyor. Kavuran sıcaklar yurdumuzu da es geçmeyecek. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, Türkiye değerlendirmesi yaptı.

Avrupa sıcaklar nedeniyle kavruluyor. İspanya ve Portekiz’de 1027 kişinin Sıcak Hava dalgası nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'de ise Muğla ve Antalya'da sıcaklıklar 44 dereceyi görecek. Yurt geneli ve İstanbul gibi büyükşehirlerde son duruma ilişkin konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise çarpıcı sözler kullandı.

Şen, "Sıcak hava dalgası Türkiye’de Marmara, Ege ve Akdeniz’e cuma günü gelecek. Ankara’da da 28 iken 32 derecelere çıkacak, Antalya’da 37 derece iken 40 dereceyi geçecek. İstanbul’da 2 veya 3 gün, Akdeniz’de ise yaklaşık 5 gün sürmesi bekleniyor." diye konuştu.



