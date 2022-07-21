Isparta Belediyesi, yıllardır unutulan Andık Deresi bölgesinde yeniden düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmalarda taş duvar örmeleri yapılırken, çevre düzenleme işlemleri sürüyor.Şehrin en eski mesirelik alanlarından biri olan ve yıllardır atıl bir vaziyette kaderine terk edilen Andık Deresi, yeniden hayat buluyor. Isparta Belediyesi tarafından Andık Deresi’nde başlatılan çalışmalar sürüyor. Bölgede yapılan çalışmalar Dere Mahallesi Köprüsünden başlayarak, Andık Deresi, şelale ve üst kısımdaki bölgelere kadar uzanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda sanatsal taş duvar örmeleri yapıldı, çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.Şehrin seyir terası Kirazlıdere ile birbirine entegre edilecek olan Andık Deresi bağlantı yoluna da kilit parke taşı döşendi. Bu alana döşenen taşlar müze ile Gökçay Kavşağı arasındaki yoldan sökülen ve yerine asfalt çalışmaları yapılan alandan karşılandı.Yeni mesirelik alanı Andık Deresi’ne 2 şelalenin yanı sıra yürüyüş, bisiklet ve araç yolu yapılıyor. Şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak Andık Deresi, yeşillik alanlarıyla piknik ve dinlenme alanı haline getirilecek.