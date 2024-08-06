Uyuşturucu Operasyonunda Başarı: 215 Gram Esrar ve 39 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Isparta – Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Isparta Merkez ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınmıştır.

02 Ağustos 2024 tarihinde Isparta Merkez İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 1 şüpheli şahıs ile birlikte 215 gram esrar maddesi ve 39 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatılmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Isparta Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.