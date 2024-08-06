Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nden Başarılı Operasyon: 122 Şahıs Yakalandı

Isparta – Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 01.07.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde önemli başarılar elde edildi. Çeşitli suçlardan aranan birçok şahıs yakalandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda:

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.S.

suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.S. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan B.D.

suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan B.D. Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.K.

suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.K. Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma suçundan 7 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan C.Ç.

suçundan 7 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.P.

isimli şahıslar başta olmak üzere toplamda 122 şahıs yakalanmıştır.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.