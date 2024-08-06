Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon: 387 Şok Uygulama Gerçekleştirildi

Isparta – Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından son zamanlarda mahalle aralarında yapılan 387 şok uygulama sonucunda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.

Yapılan uygulamalar neticesinde:

4 adet ruhsatsız tabanca

5 adet ruhsatsız av tüfeği

11 adet kurusıkı tabanca

4 adet kesici alet

1 adet el telsizi

254 adet fişek

ele geçirildi.

Ele geçirilen bu suç unsurları ile ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



