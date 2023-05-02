"Unutulmaz anılarınıza müzik katın, Tezcan Müzik ile mutluluğunuzun sesi olsun!"

"Profesyonel ekibimiz ve eşsiz müzik repertuarımız ile hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz!"

"Kaliteli ses ve ışık sistemlerimiz ile organizasyonlarınıza hayat veriyoruz!"

"Piyanist şantör Tezcan Saya'nın müzik bilgisi, tek başına bir orkestra gibi her an yanınızda!"

"Müziğin gücü ile unutulmaz anılara imza atmak için Tezcan Müzik ailesi olarak buradayız!"





Organizasyon Paketleri şunları içerir: Piyanist Şantör

Ses ve Işık Sistemi

Fotoğraf ve Kamera Çekimi

Dekor ve Süsleme Adres: Sanayi 154 cadde NO:39

RezervasyonTelefon: 0533 546 65 01





Tezcan Müzik, düğün, nişan, sünnet düğünü, mezuniyet töreni, doğum günü gibi çeşitli organizasyonlara çeşitli paketler sunarak hizmet vermektedir.

Isparta merkezli Tezcan Müzik, düğün ve organizasyonlar için profesyonel hizmetler sunan bir firma olarak öne çıkıyor. Firmanın sahibi Tezcan Saya, müzik bilgisi ve performansı ile adeta tek başına dev bir orkestra gibi çalışıyor. Kendisi piyanist şantör olarak da tanınan Saya, müzik sektöründe uzun yıllardır hizmet veriyor ve müşterilerine unutulmaz anılar yaşatıyor.Tezcan Müzik'in müşteri odaklı hizmet anlayışı, geniş müzik repertuarı ve profesyonel ekibi ile organizasyonlara değer katıyor. Saya'nın müzik bilgisinin iyi olduğunu belirten pek çok müşteri, onun çaldığı org ile adeta büyüleniyor. Sadece düğün ve organizasyonlarla sınırlı kalmayan Tezcan Müzik, konserler ve özel etkinliklerde de müzik hizmeti sunuyor.Tezcan Müzik'in tecrübeli ve özverili ekibi, müşterilerinin isteklerini en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor. Firmanın kaliteli ses ve ışık sistemleri de organizasyonların her ayrıntısını düşünerek hazırlanıyor. Tezcan Müzik, müzikseverlerin aradığı kaliteli ve profesyonel müzik hizmetini sunarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır.