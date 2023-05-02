6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine koordinatör vali olarak atanan Isparta Valisi Aydın Baruş, bölgedeki yardım ve iyileştirme çalışmalarını koordine etmek için yılmadan çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye ilçe ziyaretinde eşlik etti.

Bakan Kirişci, Vali Baruş ile birlikte ilçede devam eden yardım çalışmaları hakkında bilgi almak için Afşin Valiliği'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Ardından depremzedelerin geçici olarak barındığı konteyner kenti ziyaret ederek, aralarında çocukların da bulunduğu bölge sakinleriyle bir araya geldi. Afşin'de anlaşmalı bir firma tarafından yürütülen konut projesinin şantiyesini de inceleyen bakan, Vali Baruş ve firma temsilcilerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

İlginç bir şekilde, Bakan Kirişci ziyareti sırasında Afşin'de farklı noktalarda seyahat etmek için Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'u (Türkiye'nin Otomobil Ortak Girişimi Grubu) kullanmayı tercih etti. Bakanın yerli otomobili kullanma tercihi, hükümetin ulusal üretimi ve sanayiyi destekleme ve teşvik etme çabalarını vurguluyor.