- Kama Çarşı Isparta Şubesi Açıldı: Dev İndirimler ve Geniş Ürün Yelpazesi
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Ayrıca açılışa özel kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek! Fırsatları kaçırmamak için hemen Kama Çarşı'ya uğrayın. Adres ise Kutlubey Mahallesi 101. Cadde (Mimarsinan Caddesi) No: 42-44, Merkez Isparta.
Isparta'da alışveriş yapmak için en uygun yerlerden biri olan Kama Çarşı'nın yeni şubesi, müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve Kama Çarşı'yı ziyaret ederek kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara satın alın.
İletişim:
0246 232 53 05
0246 500 50 24
0246 500 50 24