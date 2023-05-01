Kama Çarşı Isparta Şubesi Açıldı: Dev İndirimler ve Geniş Ürün Yelpazesi

İşte Isparta'nın 4 Katlı Yeni Alışveriş Adresi: Kama Çarşı

Uygun Fiyatlı Ürünlerin Adresi: Kama Çarşı Isparta

Isparta'da Alışveriş Yapmak İçin Yeni Bir Seçenek: Kama Çarşı

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Isparta'da harika bir haber var! Kama Çarşı, yeni şubesiyle Ispartalıların hizmetinde. Büyük açılışta dev indirimlerle karşımıza çıkan Kama Çarşı, uygun fiyatlı elden taksit imkanı sunuyor. Beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, tekstil, mutfak eşyaları gibi birçok ürün çeşidiyle müşterilerine geniş bir yelpaze sunuyor.Ayrıca açılışa özel kampanya 31 Mayıs'a kadar devam edecek! Fırsatları kaçırmamak için hemen Kama Çarşı'ya uğrayın. Adres ise Kutlubey Mahallesi 101. Cadde (Mimarsinan Caddesi) No: 42-44, Merkez Isparta.Isparta'da alışveriş yapmak için en uygun yerlerden biri olan Kama Çarşı'nın yeni şubesi, müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu fırsatı kaçırmayın ve Kama Çarşı'yı ziyaret ederek kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlara satın alın.