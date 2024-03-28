Seçime Günler Kala Şok Karar: Oy Kullanmayanlara 300 TL Ceza!

Türkiye, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Ancak, oy kullanmak zorunlu bir vatandaşlık görevidir ve oy kullanmayanlara belirli cezai işlemler uygulanır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Oy kullanmama durumunda ise cezai işlem uygulanır.

2010 yılında 22 TL olarak belirlenen oy kullanmama cezası, 2023 genel seçimlerinde 300 TL olarak güncellenmişti. 2024 yerel seçimlerinde de bu cezanın 300 TL olarak devam edeceği öğrenildi.

Oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir ve cezanın ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden gerçekleştirilir.

Seçimlerde oy kullanamayacak olanlar ise şunlardır:

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

Onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler,

Silah altında bulunan erler,

Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler.