Isparta'da Sağanak Altında Kıraç Rüzgarı Esti

Sağanak Altında Kıraç Rüzgarı Esti

Uluslararası Isparta Gül Festivali, ikinci gününde de coşkulu etkinliklerle devam etti. Sabah saatlerinde Güneykent Beldesi’nde gül hasadı yapılırken, gül maratonu, halk koşusu ve ulusal bisiklet yarışı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Festivalin akşam bölümünde ise eski otogar alanında kurulan konser sahnesinde sevilen sanatçı Kıraç, hayranlarıyla buluştu. Sağanak yağmura rağmen binlerce Ispartalı meydanı doldurdu. Alanı hınca hınç dolduran kalabalık, Kıraç’ın söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatseverler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Konserin son bölümünde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçı Kıraç’a özel hediyeler takdim etti. Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi’nde tamamen atık kumaşlardan yapılan ve Kıraç’ı tasvir eden özel bir maket ile Isparta’ya özgü gül tablosunu sanatçıya hediye etti.

Konuşmasında meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Başdeğirmen, “Güller diyarının güler yüzlü gül insanları, bu yağmura ve serin havaya rağmen alanı doldurdunuz. Bu güzellik sizlere ait” dedi. Sanatçı Kıraç ise böyle yağışlı bir havada bu denli yoğun bir kalabalığı beklemediğini ifade ederek, Ispartalıların ilgisine teşekkür etti.

Başkan Başdeğirmen, festivalin coşku dolu şekilde devam ettiğini belirterek, “Bugün de Kıraç Bey’le birlikteyiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Bu güzelliklerde buluşmak bizleri her zaman mutlu edecektir” dedi.



