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ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR

ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR
ISPARTA
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*ULUSLAR ARASI BİSİKLET FESTİVALİ BU YIL COŞKULU GEÇİYOR.
 
*DÜNYANIN 57 ŞEHRİNDEN,  4 FARKLI ÜLKEDEN 240 BİSİKLETÇİ EĞİRDİR’DE.
 
Bu yıl 2. cisi düzenlenen Isparta Bisiklet Festivali renkli görüntülerle devam ediyor. İlki 2019 yılında gerçekleşen festival nedeniyle Türkiye’nin ve Dünya’nın bir çok şehrinden katılımcılar Eğirdir Altınkum Plajında kamp kurdu.
Dünyaca ünlü Altınkum Plajında kamp kurarak toplanan yaklaşık 240 bisikletli renkli görüntülerin yaşanmasına sebebiyet verdi.
Bugün sabah saatlerinde Eğirdir Altınkum Plajından toplu olarak hareket eden bisiklet tutkunları Eğirdir Yeşilada, Zindan mağarası, Aksu İlçesi ve Belence Kasabasına doğru pedallarını çevirdiler.
Sabah saatlerinde Eğirdir Altınkum Plajından çıkış yapan katılımcıları Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin GÖZGÜN yalnız bırakmadı.
TIEB Etkinlik Organize Başkanı Osman YAĞCI; ‘2. cisini yaptığımız Isparta Bisiklet Festivali 240 katılımcı ile 4 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 57 farklı şehrinden gelen katılımcılarla gerçekleşiyor. Yaklaşık 170 km. boyunca pedal çevireceğiz. Amacımız bisikletin bir hobi değil, ulaşım aracı olduğunu kanıtlamak ve bunu tüm halka göstermek. 170 km sonunda muhteşem doğa güzelliğine sahip tazı kanyonu ve rafting etkinliği ile festivalimizi taçlandıracağız. Festivalimizde takımlar olacak. Survivor benzeri olmasa da herkesin bildiği, geçmişte izcilik kamplarında herkesin oynadığı çuval atlama olsun,  farklı oyunlar olsun insanların daha sosyalleşmesi ve vaktini teknolojiden uzak doğayla iç içe geçirmesine olanak sağlamak amacıyla farklı organizeler ve etkinlikler yapıyoruz. Tüm etkinlik taşımalı yani hergün farklı bir kamp alanında çadır kurup ertesi gün farklı bir kamp alanına geçiyoruz. Etkinlik boyunca ören yerleri ve farklı alanlarda katılımcılarımıza rehberlik hizmetide vererek aynı zamanda şehri ve doğayı da tanıtma imkanımız oluyor.’ İfadelerini kullandı.
Bisiklet tutkunlarını uğurlama töreninde konuşan Kaymakam Adem Çelik; ‘Herkese günaydın, Eğirdir İlçemize hoş geldiniz. Sizleri Eğirdir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eğirdir’imizin güzelliklerini hep beraber keşfedeceğiz. İnşallah devam eden buluşmalarda yine beraber olacağız, hepinize teşekkür ediyorum.’ Dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise; ‘Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ilçemize, ne güzel bir organizasyon gerçekten, büyüklerle, küçüklerle, bebeklerle beraber. Ben programda tüm emeği geçen tüm arkadaşlarımıza Isparta Belediyemize,  organizasyonda emeği geçen tüm sporcularımıza  çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyoruz,  İnşallah sağlıklı bir şekilde programı kapatırız.’ ifadelerini kullandı.
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin GÖZGÜN ise yaptığı konuşmada; ‘Isparta’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sene sizi yine gül bahçelerinde ağırlayıp veya bir sonraki yıl lavanta bahçeleriyle start vereceğimiz inşallah bu uluslar arası bisiklet festivalimizi daha renkli bir şekilde gerçekleştireceğiz ki Eğirdir’imizn elmasıyla, Uluborlu’muzun kirazıyla, Isparta’mızın gülüyle, Kuyucak’ın lavantasıyla en güzel şekilde sizlere unutamayacağınız gül gibi bir gün yaşatmayı taahhüt ediyoruz.’ İfadelerini kullanarak tüm katılımcılara teşekkür etti.
Bisiklet tutkunları Altınkum Plajından pedallarını çevirerek zevkli parkurlarını tamamlamak üzere Eğirdir’den yola çıktılar.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
 
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