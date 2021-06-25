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DAVRAZ’DA GÜL HASADI BAŞLADI

DAVRAZ’DA GÜL HASADI BAŞLADI
ISPARTA
G.Tarihi: 25.06.2021 17:13
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DAVRAZ’DA GÜL HASADI BAŞLADI
GÜL VE LAVANTANIN AYNI ANDA GÖRÜLDÜĞÜ TEK MERKEZ DAVRAZ
Dünya Gül Yağı ihtiyacının yüzde 65’ini tek başına karşılayan Isparta’da Gül Çiçeği hasat dönemi yavaş yavaş sona ererken yüksek rakımlı yerlere dikilen Gül Çiçeğinde ise hasat yeni başladı. O yerlerden biride Davraz Kayak Merkezi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Çelik ve Davraz Kayak Merkezi sorumluları ile birlikte gül hasadının yapıldığı bahçelerden Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gül topladılar.
Isparta’da Turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında Davraz Kayak Merkezinde geçtiğimiz yıllarda oluşturulan Gül Bahçelerinde Temmuz ayının neredeyse sonuna kadar mis gibi Isparta Gülleri gelen ziyaretçiler tarafından dalından toplanabiliyor.
Bahçelerde çalışan gül toplayıcıları Bölgede Hasadın devam ettiğini belirterek, tüm misafirlerimizi Davraza dalından gül toplamaya bekliyoruz dediler.
Davraz Kayak Merkezi’nde Gülün yanı sıra lavanta Bahçeleri de yavaş yavaş mora dönmeye başladı.
Bölgede dikimi gerçekleştirilen 400 bin metre karelik alandaki lavanta bahçeleri de Gül Çiçeği ile birlikte ziyaretçilerini bekliyor.
Davraz Kayak Merkezi Gül ve Lavantanın aynı anda görülebildiği ender noktalardan birisi.
 
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