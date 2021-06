7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi,

3 günde 172 km pedal çevirecek

Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Gurubu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali 25 Haziran Cuma Günü Eğirdir Altınkum Plajından saat 09.00’da start alacak. Aksu, Sütçüler ve Manavgat Köprülü Kanyon’da son bulacak 3 günlük festivalde bisikletçiler 172 km’lik parkurda pedal çevirecek. Taşımalı ve kamplı sistemle gerçekleştirilecek olan festivale 7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi katılıyor.Festivale katılacak bisikletçilerden bir gurup, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. TIEB Bisiklet Gurubu Kurucusu ve Bisiklet Festivalleri Derneği (BİFESTDER) Başkanı Mehmet Döner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugüne kadar kendilerine ve sporculara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgiler verdi.Ispartalı bisikletçi ve TIEB Kurucusu, BİFESTDER Başkanı Mehmet Döner, 1.festivalde Başkan Başdeğirmen’in kendilerine çok büyük katkılarda bulunduğunu ve yaptıkları etkinlikle şehri tanıttıklarını, misafirlerin şehirden büyük bir mutluluk içerisinde ayrıldığını söyledi. Bu yıl da belediyenin destekleriyle en iyi şekilde festivali tamamlayacaklarını dile getiren Döner, “Taşımalı kamp sistemi çok külfetli bir organizasyon. Bu organizasyonu belediyemizin desteği olmadan gerçekleştiremezdik. Başkanım festivalin hem toplanma hem bitiş günü için bize çok destek oldu bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımız, Isparta’nın doğasıyla buluşacak. Başkanımıza spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.Festivale İzmir’den katılan Ümit Demir de, Isparta’ya gelmeden önce kafasında farklı düşüncelerin olduğunu ancak şehre geldiğinde çok güzel karşılandığını dile getirdi. Demir, “İnsanların sıcaklığı, çevrenin güzelliği, yeşilliği çok iyi. Kamp yaptığımız sürece insanlar çok yardımsever ve cana yakın davrandı. Bizleri çok güzel ağırladılar. Her festivale katılmayı düşünüyorum. Çok farklı duygu ve sevinçle buradan ayrılacağım” şeklinde konuştu.Isparta’ya dördüncü gelişi olduğunu aktaran Nurten Karpat da, şehrin muhteşem olduğunu dile getirerek, Ispartalıların kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydederek, “Ekip muhteşem, ilgi muhteşem. Yeşilin içinde olmak güzel, burada bisiklet sürmek keyif diye düşünüyorum. Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.İlk defa Isparta’ya geldiğini belirten Sema Gücü de, “Isparta’yı insanlarını, misafirperverliğini çok beğendim. Bir bisikletçi olarak ‘Biz bisikletçiler olarak nerenin formasını giyersek yüreğimiz oralıdır’ diye bir sloganım var. şu an Isparta’yı temsil ediyoruz, kendi şehirlerimize döndüğümüzde bu formaları giymeye devam ediyoruz, orada Isparta’yı tanıtmış oluyoruz, anlatıyoruz. Bu şekilde kitlelere daha fazla ulaşmış oluyoruz. Çok memnun kaldık, başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.Isparta’daki festivale katılacak olan bisikletçileri şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ülkemizin bir çok ilinden dostlarımızla beraberiz. Festivalimize büyük bir ilgi ve alaka göstermişler. Bisikletçilerimiz Eğirdir Altınkum’dan start verecekler ve üç gün sürecek 172 km’lik bir parkurda pedal çevirecekler. Bisikletçilerimize sağlıklı, zararsız, kazasız bir etkinlik diliyorum. Bizler bu tür etkinliklerin yapılmasında her zaman sizlerin yanındayız. Sporcu deyince akan sular duruyor. Spora, sporcuya destek vermek, önünü açmak, sponsor olmak arzu ettiğimiz çalışmalar. Yurt dışından gelen bisikletçilerimiz de var. gerek yurt içinden gerek yurt dışından sporcuların Isparta’mızda olması, şehrimizle ilgili bilgileri toplaması, fotoğraflar paylaşması bizim bilinirliğimizi artıracak güzel çalışmalar. Her zaman bu etkinliklerin yanındayız. Isparta’mız gezilmeye, görülmeye, kalınmaya değer bir yerdir. Şehrimiz insanları misafirperverdir, samimidir, yardım severdir. Isparta’mızın gül yüzlü, güler yüzlü insanlarıyla tanışmışsınız. Bunlar bizi mutlu ediyor. Gelecek yıl çok daha farklı bir etkinlikle çok daha sağlıklı, güzel bir şekilde salgın hastalıktan kurtulmuş olarak yine beraber olalım. Isparta’mızda bulunmanızdan, dolayı sizlere ve bu festivalin baş mimarlarından olan Mehmet Döner kardeşimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.