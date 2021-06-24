GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyor

Isparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 24.06.2021 19:02
71 Okunma
0
 7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi,
3 günde 172 km pedal çevirecek
 
 
Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Gurubu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Festivali 25 Haziran Cuma Günü Eğirdir Altınkum Plajından saat 09.00’da start alacak. Aksu, Sütçüler ve Manavgat Köprülü Kanyon’da son bulacak 3 günlük festivalde bisikletçiler 172 km’lik parkurda pedal çevirecek. Taşımalı ve kamplı sistemle gerçekleştirilecek olan festivale 7 ülke, 57 şehir ve 240 bisikletçi katılıyor.
Festivale katılacak bisikletçilerden bir gurup, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. TIEB Bisiklet Gurubu Kurucusu ve Bisiklet Festivalleri Derneği (BİFESTDER) Başkanı Mehmet Döner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugüne kadar kendilerine ve sporculara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgiler verdi.
Ispartalı bisikletçi ve TIEB Kurucusu, BİFESTDER Başkanı Mehmet Döner, 1.festivalde Başkan Başdeğirmen’in kendilerine çok büyük katkılarda bulunduğunu ve yaptıkları etkinlikle şehri tanıttıklarını, misafirlerin şehirden büyük bir mutluluk içerisinde ayrıldığını söyledi. Bu yıl da belediyenin destekleriyle en iyi şekilde festivali tamamlayacaklarını dile getiren Döner, “Taşımalı kamp sistemi çok külfetli bir organizasyon. Bu organizasyonu belediyemizin desteği olmadan gerçekleştiremezdik. Başkanım festivalin hem toplanma hem bitiş günü için bize çok destek oldu bundan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Katılımcılarımız, Isparta’nın doğasıyla buluşacak. Başkanımıza spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Festivale İzmir’den katılan Ümit Demir de, Isparta’ya gelmeden önce kafasında farklı düşüncelerin olduğunu ancak şehre geldiğinde çok güzel karşılandığını dile getirdi. Demir, “İnsanların sıcaklığı, çevrenin güzelliği, yeşilliği çok iyi. Kamp yaptığımız sürece insanlar çok yardımsever ve cana yakın davrandı. Bizleri çok güzel ağırladılar. Her festivale katılmayı düşünüyorum. Çok farklı duygu ve sevinçle buradan ayrılacağım” şeklinde konuştu.
Isparta’ya dördüncü gelişi olduğunu aktaran Nurten Karpat da, şehrin muhteşem olduğunu dile getirerek, Ispartalıların kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydederek, “Ekip muhteşem, ilgi muhteşem. Yeşilin içinde olmak güzel, burada bisiklet sürmek keyif diye düşünüyorum. Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
İlk defa Isparta’ya geldiğini belirten Sema Gücü de, “Isparta’yı insanlarını, misafirperverliğini çok beğendim. Bir bisikletçi olarak ‘Biz bisikletçiler olarak nerenin formasını giyersek yüreğimiz oralıdır’ diye bir sloganım var. şu an Isparta’yı temsil ediyoruz, kendi şehirlerimize döndüğümüzde bu formaları giymeye devam ediyoruz, orada Isparta’yı tanıtmış oluyoruz, anlatıyoruz. Bu şekilde kitlelere daha fazla ulaşmış oluyoruz. Çok memnun kaldık, başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
Isparta’daki festivale katılacak olan bisikletçileri şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ülkemizin bir çok ilinden dostlarımızla beraberiz. Festivalimize büyük bir ilgi ve alaka göstermişler.  Bisikletçilerimiz Eğirdir Altınkum’dan start verecekler ve üç gün sürecek 172 km’lik bir parkurda pedal çevirecekler. Bisikletçilerimize sağlıklı, zararsız, kazasız bir etkinlik diliyorum. Bizler bu tür etkinliklerin yapılmasında her zaman sizlerin yanındayız. Sporcu deyince akan sular duruyor. Spora, sporcuya destek vermek, önünü açmak, sponsor olmak arzu ettiğimiz çalışmalar. Yurt dışından gelen bisikletçilerimiz de var. gerek yurt içinden gerek yurt dışından sporcuların Isparta’mızda olması, şehrimizle ilgili bilgileri toplaması, fotoğraflar paylaşması bizim bilinirliğimizi artıracak güzel çalışmalar. Her zaman bu etkinliklerin yanındayız. Isparta’mız gezilmeye, görülmeye, kalınmaya değer bir yerdir. Şehrimiz insanları misafirperverdir, samimidir, yardım severdir. Isparta’mızın gül yüzlü, güler yüzlü insanlarıyla tanışmışsınız. Bunlar bizi mutlu ediyor. Gelecek yıl çok daha farklı bir etkinlikle çok daha sağlıklı, güzel bir şekilde salgın hastalıktan kurtulmuş olarak yine beraber olalım. Isparta’mızda bulunmanızdan, dolayı sizlere ve bu festivalin baş mimarlarından olan Mehmet Döner kardeşimize de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

24 06 2021 bisiklet festivali baskan ziyaret
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da bisiklet festivali 7 ülke, 57 şehir katılıyor
Isparta'daki öğrenciler bu habere dikkat!
Isparta'da ''Alanın ve satanın'' güven duyduğu oto ekspertiz noktası Pilot Garage
ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!
Bakanlık harekete geçti... 81 ile yeni genelge
ISPARTA İŞKUR'DAN HİBE DESTEĞİ DUYURUSU
Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!
​Vali Seymenoğlu Muhtarlarla Buluştu
HAYDİ ISPARTA AŞIYA!
İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''
VALİ SEYMENOĞLU “TÜM İMKANLARIMIZLA SPORCULARIMIZIN YANINDAYIZ”
Gri madde beyin için hayati öneme sahip!
Araç sahiplerine hızlı tazminat! TBMM'de yasalaştı!
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...
Adım adım hedefe... işte en son vaka sayıları
Aşıda müjdeli haber! Geri sayım başladı
TÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADI
Isparta'da bando takımı korteji ilgi gördü
Güller diyarı Isparta’mızda gül korteji düzenlendi
9. Cumhurbaşkanımız Merhum Süleyman Demirel Kabri Başında Anıldı
Yüz yüze ve telafi eğitim için karar!
Isparta'da 2021 Yaz Nişan ve Nikâh Kreasyonları Nidua’da
MİLLİ GURURUMUZ TÜRKİYE REKORU KIRDI
VE ARTIK ITKM'DE GERİ SAYIN BAŞLADI...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-yazar-kasa-profilo-yetkili-teknik-servisiisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiisparta-marka-patent-tesciliisparta-marka-tescilISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerisparta-marka-tescilısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bando takımı korteji ilgi gördüIsparta'da bando takımı korteji ilgi gördü17 Haziran 2021
İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''İşte yeni kararlar...Erdoğan: ''1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz''21 Haziran 2021
Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!Isparta'da beklenen büyük fuar SANTEK açılıyor!22 Haziran 2021
Adım adım hedefe... işte en son vaka sayılarıAdım adım hedefe... işte en son vaka sayıları18 Haziran 2021
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASIISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI20 Haziran 2021
TÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADITÜRKER AVM'DE HAZİRAN'A ÖZEL İNDİRİM BAŞLADI18 Haziran 2021
Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...Milyonlarca vatandaşa müjde! İsteyen emekli olabilecek...19 Haziran 2021
Macaristan’ın Antalya ilgisini artıralımMacaristan’ın Antalya ilgisini artıralım18 Haziran 2021
ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!ZAM, ERKEN ÖDEME VE İKRAMİYE GELİYOR!23 Haziran 2021
Isparta'da ''Alanın ve satanın'' güven duyduğu oto ekspertiz noktası Pilot GarageIsparta'da ''Alanın ve satanın'' güven duyduğu oto ekspertiz noktası Pilot Garage23 Haziran 2021
Isparta'da Kızılay Yeni Yerinde Kan Bağışçılarını Bekliyor!Isparta'da Kızılay Yeni Yerinde Kan Bağışçılarını Bekliyor!19 Haziran 2021
Türkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyorTürkiye Dokuma Atlası'nda SDÜ'lü akademisyen ''Kökboyama'' alanında destek sağlıyor24 Haziran 2021
Aşıda müjdeli haber! Geri sayım başladıAşıda müjdeli haber! Geri sayım başladı18 Haziran 2021
Vali Seymenoğlu ve Başkan Başdeğirmen fotoğraf sergisini gezdiVali Seymenoğlu ve Başkan Başdeğirmen fotoğraf sergisini gezdi18 Haziran 2021
Gri madde beyin için hayati öneme sahip!Gri madde beyin için hayati öneme sahip!21 Haziran 2021
Isparta'da ilçede Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliğiIsparta'da ilçede Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği17 Haziran 2021
Araç sahiplerine hızlı tazminat! TBMM'de yasalaştı!Araç sahiplerine hızlı tazminat! TBMM'de yasalaştı!21 Haziran 2021
HAYDİ ISPARTA AŞIYA!HAYDİ ISPARTA AŞIYA!22 Haziran 2021
Lavanta için Isparta'ya gitmeye gerek yok dediLavanta için Isparta'ya gitmeye gerek yok dedi19 Haziran 2021
Bakan Karaismailoğlu'ndan Isparta'da Kanal İstanbul MesajıBakan Karaismailoğlu'ndan Isparta'da Kanal İstanbul Mesajı19 Haziran 2021