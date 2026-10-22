Isparta'da Tarihi Dokunuş: 135 Bin İlmekle Türk Bayrağı Dokunuyor

Isparta Müzesi'nde Anlamlı Çalışma: Türk Bayrağı Ziyaretçilerin İlmekleriyle Yükseliyor

Isparta’daki Profesör Doktor Turan Yazgan Etnografya Halı Kilim Müzesi, ziyaretçilerin geleneksel halı dokumacılığını bizzat deneyimlemesi ve kültürel mirası yakından tanıması amacıyla özel bir halı dokuma tezgahı kurdu . Müzede sergilenen bu anlamlı proje, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken, tezgah başına geçen misafirler Türk bayrağı motifli halıya kendi elleriyle ilmek atarak tarihe adlarını yazdırıyor .

"Her Düğümde Bir Anı, Her İlmikte Bir Duygu"

Projeye ilişkin detayları paylaşan müzenin halı ve kilim bölümü sorumlusu İhsan Akkuş, ziyaretçilerin sadece halı dokumakla kalmayıp geçmişlerini yad ettiklerini ve bu süreçte oldukça duygusal anlar yaşadıklarını belirtti . Oturup düğüm atarken gözyaşlarını tutamayan ve anılarını tazeleyen ziyaretçilerle sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden Akkuş, projenin kapsayıcılığına dikkat çekti :

Sınır Tanımayan Katılım: Projede hiçbir yaş, bay-bayan ya da yerli-yabancı sınırı bulunmuyor . Japon turistlerden Rus ziyaretçilere kadar dünyanın dört bir yanından gelen herkes bu tezgahta halıya düğüm atabiliyor .

İsimler Kayıt Altına Alınıyor: Tezgah başına geçerek ilmek atan her ziyaretçinin ismi ve bilgileri özenle kayıt altına alınıyor . Halı tamamlandığında, eserin dokuyanların isimleriyle birlikte sergilenmesi planlanıyor .

Duygu Dolu Anlar: Bazı ziyaretçilerin geçmişteki hatıralarını canlandırmak için birkaç sıra birden dokuduğunu belirten Akkuş, bu deneyimin insanlar için unutulmaz bir kültürel bağ oluşturduğunu vurguladı .

Şükrü Başdeğirmen’in Vizyonuyla Hayata Geçti

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in vizyon projelerinden biri olan bu anlamlı çalışmanın temel amacının; ziyaretçilere hem unutulmaz bir deneyim yaşatmak hem de Türk halı dokuma kültürünü en samimi şekilde tanıtmak olduğunu belirten Akkuş , bugüne kadar kurulan tezgaha 5 binin üzerinde kişinin düğüm attığını söyledi .

Hedef: 2027 Gül Festivali’nde Görkemli Sergileme

Özel Türk bayrağı konseptiyle tasarlanan halının teknik detayları da titizlikle belirlendi:

Ölçüler ve Renkler: 1 metreye 1,5 metre boyutlarında tasarlanan halı, bayrak kanununa tam uygun şekilde özel kırmızı renkle dokunuyor .

Toplam İlmek Sayısı: Projenin tamamlanabilmesi için halıya toplam 135.751 ilmek (düğüm) atılması gerekiyor .

Büyük Buluşma: Halının, 2027 yılı Haziran ayında düzenlenmesi planlanan uluslararası Gül Festivali'nde tamamlanarak gururla sergilenmesi hedefleniyor .