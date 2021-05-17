İlçemizde Kiraz Çiçeği Döneminde Bahçeler Boş Kaldı

Gül ve lavanta başta olmak üzere birçok güzelliğe ev sahipliği yapan Isparta’da bu günlerde farklı bir güzellik dikkat çekiyor. Türkiye'nin önemli kiraz üretimi havzalarından biri olan ve yetiştirdiği kirazları Dünyanın birçok ülkesine ihraç eden Uluborlu ilçesi, kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte adeta beyaza büründü. Baharın gelmesiyle birlikte görsel bir şölen sunan kiraz bahçeleri ardındaki 2.463 metre rakımlı ihtişamlı Kapı Dağı’nın karlı zirveleriyle ayrı bir manzaraya bürünüyor.

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan ve dünyanın birçok ülkesine kiraz ihraç eden İlçemiz, kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte beyaza büründü. Japon kültüründe önemli bir figür olan ve Sakura olarak adlandırılan kiraz çiçekleri için pandemiden önce özellikle Uzak Doğu ülkelerinden İlçemize turistler geliyordu. Ancak pandemiyle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu sene de kiraz bahçeleri boş kaldı.ULUBORLU KAYMAKAMLIĞI