

ATATÜRK’Ü ANMA VE

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

102.YIL

KUTLAMA PROGRAMI

2021



ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

102.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI



19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA



09:45 Toplanma ve hazırlıkların tamamlanması (Görevliler için)



10.00: Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni

(Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK tarafından sunulacaktır.)



10.05: Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi,



10.10: Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK ’in günün anlam ve önemi belirten konuşması,



10.15: Törenin sona ermesi.



