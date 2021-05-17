ATATÜRK’Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
102.YIL
KUTLAMA PROGRAMI
2021
ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
102.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA
09:45 Toplanma ve hazırlıkların tamamlanması (Görevliler için)
10.00: Atatürk Anıtına Çelenk sunma töreni
(Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK tarafından sunulacaktır.)
10.05: Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi,
10.10: Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat GEVREK ’in günün anlam ve önemi belirten konuşması,
10.15: Törenin sona ermesi.