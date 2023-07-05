ULUBORLU KİRAZI MECLİS GÜNDEMİNDE TARTIŞILIYOR

Isparta İl Genel Meclisi, Temmuz ayı oturumları kapsamında önemli bir konuyu ele almaya devam ediyor. Meclisin ikinci oturumunda, son günlerde Isparta'da büyük yankı uyandıran kiraz üretimi, ihracat ve fiyat sorunu masaya yatırıldı. Uluborlulu üye İbrahim Gürler, ilçede kiraz üreticilerinin zor durumda olduğunu ifade ederek, 70 liraya alınan kirazın 30 liraya kadar düştüğünü ve bu durumun 5-6 bin ton kiraz ihracatında sorunlar yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Gürler, "Bu şekilde serbest bir piyasa olmaz" şeklinde değerlendirmede bulundu.Uluborlu ilçesindeki kiraz üreticilerinin karşı karşıya olduğu zorluklar, İl Genel Meclisi'nin gündeminde geniş bir tartışma konusu oldu. İbrahim Gürler, yaptığı konuşmada, kiraz üreticilerinin emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayarak, fiyatların dramatik bir şekilde düşmesinin sektörü olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle son dönemde yaşanan fiyat düşüşleri ve ihracat sorunları, üreticilerin ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasına sebep oldu.Gürler, kiraz üreticilerinin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak, serbest piyasa koşullarının böylesi zor durumlar yaratmaması için çözüm arayışına girilmesi gerektiğini ifade etti. İhracatın ve fiyatların düzeltilmesi için önlem alınması, üreticilerin sürdürülebilir bir gelir elde etmelerini sağlayacak adımların atılması gerektiğini dile getirdi.Uluborlu kirazının, Isparta'nın değerli tarımsal ürünlerinden biri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, il genel meclisinin bu konuyu gündemine alarak sorunların çözümü için adımlar atması beklenmektedir. Kiraz üreticilerinin desteklenmesi, adil fiyatlandırmanın sağlanması ve ihracat sürecinin düzgün işlemesi, sektörün büyümesine ve üreticilerin daha sağlıklı bir ortamda faaliyet göstermelerine yardımcı olacaktır.Isparta İl Genel Meclisi, Uluborlu kirazıyla ilgili sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt ederken, ilgili tarafların da bu konuda işbirliği içinde hareket etmeleri önem taşımaktadır.