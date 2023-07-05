Isparta'da Haziran Ayında İhracat %17,5 Arttı

ITSO Başkanı Metin Çelik, Isparta'nın Haziran ayı ihracat rakamlarını paylaşarak, geçen yıla göre %17,5 artış yaşandığını açıkladı.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Isparta'nın Haziran ayı ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Çelik, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Haziran ayında %17,5'lik bir ihracat artışı gerçekleştiğini belirtti. Toplamda 56 milyon 645 bin dolarlık ihracat yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Çelik, bu rakamın geçmiş yılların aylık ihracat rakamlarında ilk defa bu seviyeye ulaşıldığını vurguladı.

Başkan Çelik, açıklamasında Isparta'nın başarısını, ITSO'nun İhracatı Destekleme, Dijital Ticaretin Geliştirilmesi ve Destekleme Ofisi gibi önemli çalışmalarla desteklediklerini belirtti. Ayrıca, orta ve uzun dönemli hedefler ve stratejilerin ekonomik gelişme için önemine değinen Çelik, yeni pazarların keşfedilmesi ve mevcut pazarların korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sektörel olarak incelendiğinde, yaş meyve ve sebze sektörünün Haziran ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu belirten Başkan Çelik, diğer öne çıkan sektörlerin ise madencilik ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri olduğunu ifade etti.

Haziran ayında ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya'nın ilk sırada yer aldığını belirten Çelik, Almanya'ya yapılan ihracatın 21 milyon 451 bin dolar olduğunu açıkladı. ABD, Çin, İtalya ve İspanya'nın da önemli ihracat pazarları olduğunu belirten Çelik, bu ülkelere yapılan ihracatın toplamda 37 milyon 203 bin dolar değerinde olduğunu söyledi.

Başkan Çelik, açıklamasının sonunda Isparta'nın ihracata yönelik çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladığını ve daha büyük hedeflere ilerleyeceklerini ifade etti. İhracatçılara ve sanayicilere katkılarından dolayı teşekkür ederek, dış ticaret hedeflerine ulaşma yolunda emeği geçen herkese şükranlarını iletti.