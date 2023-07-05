Kardiyolojinin Duayen İsimleri, SDÜ Hastanesinde Kardiyonöro Ablasyon Tekniği ile Hastaları İyileştiriyor

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Dursun Aras ve Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu önderliğinde gerçekleştirilen ameliyatlar, kardiyoloji alanında yeni bir umut kapısı açıyor.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ülkemizin önde gelen kardiyoloji uzmanlarından Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Dursun Aras ve SDÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu'nun katılımıyla önemli bir başarıya imza attı. Kardiyonöro Ablasyon Tekniği kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatlar, kardiyoloji alanında büyük bir ilerleme olarak değerlendiriliyor.Bu yenilikçi tedavi yöntemi, tekrarlayan bayılma atakları yaşayan hastalara umut oluyor. Geleneksel tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren Kardiyonöro Ablasyon Tekniği, hastalara pil takılmasına ihtiyaç duymadan normal hayatlarına dönmelerini sağlıyor. Üstelik bu yöntem sayesinde hastalar, bayılma atakları yaşamadan günlük aktivitelerini sürdürebiliyorlar.Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. Dursun Aras ve Doç. Dr. Mevlüt Serdar Kuyumcu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen ameliyatlar, üç hasta için büyük bir dönüm noktası oldu. Kardiyonöro Ablasyon Tekniği sayesinde bu hastalar, sağlıklarına kavuşarak yeniden normale döndüler.SDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, bu başarılı ameliyatlarla birlikte kardiyoloji alanında önemli bir referans merkezi haline gelmeye devam ediyor. Kardiyolojinin duayen isimleri tarafından uygulanan bu ileri teknik, gelecekte birçok hastanın sağlığını geri kazanmasına yardımcı olacak.Kardiyonöro Ablasyon Tekniğiyle yapılan ameliyatlar, SDÜ Hastanesi'nin kardiyoloji alanındaki güçlü uzman kadrosu ve ileri teknolojik altyapısıyla birleşerek hastalara en iyi sağlık hizmetinin sunulmasını sağlıyor.