Uğur Aslan, Afara müzikaliyle Isparta’da sahne alacak

Isparta’da Uğur Aslan rüzgârı esecek: Afara geliyor!...

Uğur Aslan, Afara müzikaliyle Isparta’da sahne alacak
ISPARTA
72 Okunma
0

Uğur Aslan, Afara müzikaliyle Isparta’da sahne alacak

Oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan, “Afara – Bir Arabesk Müzikali” adlı gösterisiyle 22 Aralık’ta Isparta’da sanatseverlerle buluşacak. SDÜ Kültür Merkezi’nde sahnelenecek müzikalin biletleri satışa çıktı.

Isparta’da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir gösteri daha sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan, sahne performansıyla dikkat çeken “Afara – Bir Arabesk Müzikali Uğur Aslan’la Bu Kez Baş Başa” adlı gösterisiyle Isparta’ya geliyor.

Afara müzikali Isparta’da sahnelenecek

Arabesk ve fantezi müziğin ön plana çıktığı müzikal gösteri, 22 Aralık Salı günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uğur Aslan’ın sahne alacağı gösteride, arabesk müziğin duygu yüklü ezgileri ve sahne performansı izleyicilerle buluşacak. Müzik ve anlatımı bir araya getiren gösterinin, Ispartalı sanatseverlerden ilgi görmesi bekleniyor.

Biletler satışa çıktı

Gösteriyi izlemek isteyen sanatseverler için biletler çevrim içi bilet satış platformu üzerinden satışa sunuldu. Etkinliğe katılmak isteyenler, biletlerini ilgili satış platformundan temin edebilecek.

Etkinlik bilgileri

  • Gösteri: Afara – Bir Arabesk Müzikali

  • Sanatçı: Uğur Aslan

  • Tarih: 22 Aralık 2026 Salı

  • Saat: 20.00

  • Yer: SDÜ M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi, Isparta

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’da Gönülleri Isıtan Buluşma: 13 Yetim Çocuk İçin Unutulmaz Sünnet Şöleni!
Isparta’nın tarihi Bey Hamamı’nın 1728 yılına uzanan hikâyesi ortaya çıktı
Isparta’da kimlik ve ehliyet sahiplerine önemli uyarı: Süreye dikkat!
Eğirdir’deki karar sonrası gözler Burdur Gölü’ne çevrildi
Isparta Davraz kayak merkezi 15 aralık’ta açılmayı hedefliyor
Isparta’da panikleyen sürücü 2 araca çarptı: 1 yaralı
Isparta’da okul bahçesi kapalı spor alanına dönüştürüldü
Isparta'da Doğalgaz Sevinci: Merkeze Bağlı 11. Köy Olan Gelincik Doğalgaza Kavuştu!
Isparta Anadolu Mahallesi’nde ağaç kesimi tepkisi
Binali Yıldırım’dan AK Parti Isparta teşkilatına ziyaret
Isparta’da 14-15 Kasım’da elektrik kesintisi: 5 bölge etkilenecek
Isparta’da Seyit Onbaşı Kızılay Anaokulu açıldı
Binali Yıldırım’dan Isparta Valiliği’ne ziyaret
Altın piyasasında sert düşüş! Yatırımcılar gelişmeleri izliyor
Binali Yıldırım’dan Başdeğirmen çiftine hastanede ziyaret
Isparta’da inşaat mühendislerinden dikkat çeken çağrı
Isparta’da tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi kaza geçirdi
Sandıklı-Isparta yolunda tır alevlere teslim oldu
COP31’de Geleceğin Çevre Bilinci Masaya Yatırıldı
Isparta 32 Spor’da Hedef Menemen FK Deplasmanından 3 Puanla Dönmek!
Isparta Esnafından Dijital Dönüşüm Hamlesi: "Yarının Ticaretinde Güçlü Yer Almalıyız"
Çünür Tepesi'nde 360 Derece Isparta Dönemi: Şehrin Silüeti Değişiyor!
Isparta’da Tırdan Düşen Ayva Kasaları Yola Saçıldı
Isparta’da 18 bin fidan toprakla buluştu: Gönen’de 2 bin 500 fidan dikildi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programı
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
Isparta’da 10 Kasım’dan duygu yüklü kareler! İşte anma programıIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da et döner ve tavuk dönerin lezzet adresi: Oken Döner
Isparta’da et döner ve tavuk dönerin lezzet adresi: Oken Döner
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Naim Şenyurt Yeniden TDB Merkez Yönetim Kuruluna seçildi
Isparta Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Naim Şenyurt Yeniden TDB Merkez Yönetim Kuruluna seçildi
Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı
Isparta’da taksi durağında patlama! Bir kişi ağır yaralandı