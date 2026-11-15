Uğur Aslan, Afara müzikaliyle Isparta’da sahne alacak

Oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan, “Afara – Bir Arabesk Müzikali” adlı gösterisiyle 22 Aralık’ta Isparta’da sanatseverlerle buluşacak. SDÜ Kültür Merkezi’nde sahnelenecek müzikalin biletleri satışa çıktı.

Isparta’da kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir gösteri daha sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu ve sanatçı Uğur Aslan, sahne performansıyla dikkat çeken “Afara – Bir Arabesk Müzikali Uğur Aslan’la Bu Kez Baş Başa” adlı gösterisiyle Isparta’ya geliyor.

Afara müzikali Isparta’da sahnelenecek

Arabesk ve fantezi müziğin ön plana çıktığı müzikal gösteri, 22 Aralık Salı günü saat 20.00’de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uğur Aslan’ın sahne alacağı gösteride, arabesk müziğin duygu yüklü ezgileri ve sahne performansı izleyicilerle buluşacak. Müzik ve anlatımı bir araya getiren gösterinin, Ispartalı sanatseverlerden ilgi görmesi bekleniyor.

Biletler satışa çıktı

Gösteriyi izlemek isteyen sanatseverler için biletler çevrim içi bilet satış platformu üzerinden satışa sunuldu. Etkinliğe katılmak isteyenler, biletlerini ilgili satış platformundan temin edebilecek.

Etkinlik bilgileri