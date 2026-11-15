Isparta’da panikleyen sürücü 2 araca çarptı: 1 yaralı Isparta’nın Vatan Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, olay yerinden uzaklaşan sürücü polis ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi.

Isparta’da trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kaza, saat 09.40 sıralarında Vatan Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde meydana geldi. Panikleyince direksiyon hâkimiyetini kaybetti İddiaya göre, sokaktan caddeye çıkmak üzere olan bir aracı gören otomobil sürücüsü panik yaptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.

Üç aracın karıştığı kazada, park halindeki iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün ise elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerinden uzaklaştı, polis ekipleri tespit etti Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin dikkati ve titiz takibi sonucunda sürücünün kimliği tespit edilerek olay yerine çağrıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin kullandığı araç sınıfı için yetersiz olduğu belirlendi. Sürücüye ehliyet yetersizliği nedeniyle trafik cezası uygulandı. Araç sahibinden dikkat çeken sitem Kaza sonrası park halindeki araçlardan birinin sahibinin ailesine, "Ben buraya koymayayım, çarparlar demiştim size" diyerek sitem ettiği iddia edildi.

Kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.