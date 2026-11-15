Isparta Davraz kayak merkezi 15 aralık’ta açılmayı hedefliyor

Isparta’nın önemli kış turizmi merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi’nde 2026-2027 sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonun 15 Aralık 2026’da açılması planlanırken, geçtiğimiz kış 240 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan merkezde bu yıl 350 bin ziyaretçiye ulaşılması hedefleniyor.

Isparta’da kış turizminin gözde adreslerinden Davraz Kayak Merkezi, yeni sezona hazırlanıyor. Kayak ve snowboard tutkunlarının heyecanla beklediği 2026-2027 kış sezonunun 15 Aralık 2026 Salı günü başlaması planlanıyor.

Yeni sezon öncesinde merkezde hazırlık çalışmaları sürerken, kayak tutkunlarının gözü kar yağışına ve pistlerin açılışa hazır hale gelmesine çevrildi.

Davraz’da kayak sezonu için geri sayım başladı

Doğal güzellikleri, eşsiz dağ manzarası ve kayak pistleriyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Davraz Kayak Merkezi, yeni sezonda da Isparta turizmine hareketlilik kazandırmaya hazırlanıyor.

Isparta başta olmak üzere Burdur, Antalya ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiği merkezde, sezonun planlanan tarihte açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor

Davraz Kayak Merkezi’nde yeni sezon öncesinde bakım ve hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Pistlerin güvenliği, mekanik tesislerin bakımı, ulaşım altyapısı ve ziyaretçilere sunulacak hizmetler sezon hazırlıklarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kayak sezonunun planlanan tarihte başlayabilmesi için kar yağışı ve hava koşulları da belirleyici olacak.

Davraz’da 350 bin ziyaretçi hedefi

Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre, merkez geçtiğimiz kış sezonunda 240 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

2026-2027 kış sezonunda ise ziyaretçi sayısının 350 bine çıkarılması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleşmesi halinde Davraz’ın Isparta’nın turizm potansiyeline ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kış turizmi esnafın da yüzünü güldürecek

Kayak sezonunun açılmasıyla birlikte Davraz çevresindeki konaklama tesisleri, restoranlar, ulaşım hizmetleri ve turizm işletmelerinde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Özellikle hafta sonları ve yarıyıl tatilinde yoğun ziyaretçi ağırlayan kayak merkezinin, yeni sezonda da Isparta ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Davraz Kayak Merkezi 15 Aralık’ta açılacak mı?

Kayak tutkunlarının merak ettiği açılış tarihi için mevcut planlama 15 Aralık 2026 Salı gününü işaret ediyor. Ancak bu tarih planlanan açılış tarihi olarak öne çıkıyor.

Kar kalınlığı, hava koşulları ve tesislerdeki son hazırlıkların durumuna göre açılış tarihinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle Davraz’a gitmeyi planlayan vatandaşların yola çıkmadan önce güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Isparta’nın kış turizmindeki önemli markalarından Davraz Kayak Merkezi’nde yeni sezon heyecanı yaşanırken, gözler aralık ayında beklenen kar yağışına çevrildi.