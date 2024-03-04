TÜVTÜRK Araç Muayene Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı: Kredi Kartıyla Ödeme Artık Bedelli!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Yapılan Açıklamaya Göre, Araç Muayene Ücretlerinde Esnek Ödeme Dönemi



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK araç muayenesi ödemelerinde yeni bir dönemi başlattı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurusuna göre, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda "Ödeme Hizmet Bedeli" alınacak.

Bu uygulama ile araç sahiplerine ödeme konusunda esneklik sağlanmış oldu. Bakan Uraloğlu, taşımacılık sektöründeki firmaların alması gereken belgelerle ilgili güncel verileri de paylaştı. Ocak 2024 itibarıyla mali ve mesleki yeterlilik şartlarını sağlayan 9 bin 600 firma için Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi'nin düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek olan kişilere yönelik, 2021 ve 2022 yıllarında indirim yapılan TİO Yetki Belgesi ücretleri konusunda bilgi verildi. 2024 yılı için alınacak TİO Yetki Belgesi bedeli 965 bin 246 TL olarak belirlendi.

TİO Yetki Belgesi, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile kombine taşımacılık faaliyetlerine olanak tanıyor ve 5 yılın sonunda belirlenen ücretin yüzde 15'i alınarak 5 yıl daha uzatılabiliyor.

Bakan Uraloğlu, kredi kartıyla araç muayene ücretlerinin ödenmesi durumunda "Ödeme Hizmet Bedeli"nin tahsil edilebileceğini belirtti. Bu yeni uygulamanın, araç sahiplerine ödeme kolaylığı getirirken, beraberinde bazı ödeme detaylarını da içerdiğini vurguladı.