Emeklilerin Bayram İkramiyeleri Eritildi

TBMM'den Geçen Bayram İkramiyeleri, Değer Kaybederek Emeklilerin Cebine Girmeden EritildiEmeklilere verilmesi planlanan bayram ikramiyeleri, TBMM'den geçen yasayla Ramazan ve Kurban bayramları için 3 bin TL'ye çıkartıldı. Ancak, bu artışın emeklilerin cebine girmeden değer kaybettiği ortaya çıktı. Hesaplamalarıyla bilinen Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilere yönelik bayram ikramiyelerinin önceki yıllara oranla değer kaybettiğini belirleyerek dikkat çekti.Çelik, bayram ikramiyelerindeki yüzde 50'lik artış iddiasının gerçeği yansıtmadığını ortaya koyarak, "İkramiyelerde yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var" ifadesini kullandı. Emeklilere yapılacak ödemelerin beklentilerin altında kalması, milyonlarca emekliyi olumsuz etkiledi.Emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri 2018 yılında başlamış ve milyonlarca emekliye maddi destek sağlamıştı. Ancak, yüksek enflasyonun etkisiyle bayram ikramiyelerinin değeri düşmeye devam ediyor. Prof. Dr. Aziz Çelik'in sosyal medya üzerinden paylaştığı verilere göre, bayram ikramiyelerinin asgari ücrete oranı 17,6'ya indi. Bu durum, emeklinin 2018 yılına oranla bayram ikramiyesinden kaybının 7 bin 609 TL olduğunu gösteriyor.Çelik, emekli bayram ikramiyelerinin 2018 seviyesinde korunması için en az 10 bin 609 TL olması gerektiğini belirterek, emeklilerin toplam iki bayram ikramiyesi kaybının 15 bin TL'den fazla olduğuna dikkat çekti. Emekliler arasında bu durum, maddi sıkıntıların artmasına ve beklentilerin karşılanamamasına neden oluyor.Bu gelişmeler ışığında, emeklilere yönelik sosyal yardımların ve ikramiyelerin daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, ekonomik zorluklarla başa çıkabilmek adına önlemler alınması talep ediliyor.