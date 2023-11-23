Tuvalet İhtiyacını Giderirken Bulduğu Poşetten El Bombaları Çıktı!

Eğirdir ilçesinde yaşanan olağanüstü bir olayda, belediye işçisi Tuncay Kaya, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken bulduğu poşetten el bombaları çıkardı. Polis ekipleri, bombaları incelemek üzere götürürken, olayın tanığı Tuncay Kaya, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi. Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm."Olay, Eğirdir ilçesindeki bir tuvaletin yakınında meydana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya, tuvalet ihtiyacını gidermek üzere bir poşet buldu. Ancak poşete attığı tekmenin ardından içinden demir sesleri gelmeye başladı. Merak edip poşeti açan Kaya, içinde el bombaları olduğunu fark etti.Hemen polise haber veren Tuncay Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, el bombalarını güvenli bir şekilde alarak incelenmek üzere götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar da bu tuhaf olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.Polis ekipleri, el bombalarının nereden geldiği ve nasıl tuvalet yakınına bırakıldığı konusunda detaylı bir inceleme yapacak. Yaşanan olay, bölge sakinlerini tedirgin ederken, güvenlik önlemleri artırıldı.