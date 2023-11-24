Isparta Aksu'da Çalınan Keçiler JASAT ve Asayiş Timleri Tarafından Bulundu!

Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yukarıyaylalabel köyünde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayında, 15 Kasım 2023 tarihinde müşteki A.D.'ye ait ağıldan (3) adet küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili operasyon düzenlendi. Yürütülen detaylı araştırma sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.G. isimli şüpheli belirlendi.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, çalınan (2) adet keçinin 6.500 TL karşılığında başka şahıslara satıldığı, çalınan (3) adet keçiden (2) adedinin kesildiği, diğer çalınan (1) adet keçiyi ise 4.000 TL karşılığında başka bir şahsa satıldığı belirlendi. Satın alınan keçinin Yazısöğüt köyünde hayvan pazarında canlı olarak satılmak istendiği esnada ise şahıs, polis tarafından yakalandı.Çalınan keçilerin birbirlerine satılmak suretiyle (3) defa el değiştirdiği tespit edildi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.G. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak adli makamlara sevk edildi.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.