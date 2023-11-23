Başkan Tural’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Öğretmenliğin en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren, bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir meslek olduğuna dikkat çeken Başkan Tural, mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Öğretmen; öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ veciz sözü her şeyi açıkça anlatıyor. Yarınların kilidini açacak anahtar öğretmenlerin elindedir. Öğretmenlerimiz; bilgelikleri, erdemleri ve mesleki donanımları ile öğrencilerimizi topluma faydalı bireyler haline getirerek, yarınlarımızı şekillendirmektedirler. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Bu duygu ve düşüncelerle büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişerek vatanına sahip çıkmasını sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin gününü tebrik eder, ahrete irtihal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler diler sevgi ve saygılarımı sunarım.”