Turkuaz Spot Mobilya, Isparta 32 Spor'a Maddi Destek Sağlıyor



Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a destekler artarak devam ediyor. Pembe-yeşil renklere sahip takıma bu kez Turkuaz Spot Mobilya Sahibi Erol Özdemir'den maddi destek geldi. Özdemir, kulübe önemli bir katkıda bulunarak Isparta 32 Spor'a destek olma kararı aldı.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Turkuaz Spot Mobilya Sahibi Erol Özdemir'e teşekkür etmek amacıyla isminin yazılı olduğu özel bir forma hediye etti. Kulüp yetkilileri, Turkuaz Spot Mobilya'nın bu destekle kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade ettiler.

Bu tür sponsorluklar, yerel spor kulüplerinin güçlenmesine ve sürdürülebilir bir başarı elde etmelerine katkı sağlayarak sporun yaygınlaşmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır.