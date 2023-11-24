Gülkent Digital, Isparta 32 Spor'a 2 Yıldır Digiturk Desteği Sağlıyor



Gülkent Digital, Isparta 32 Spor'a olan desteklerini sürdürüyor. Digiturk bayisi olarak faaliyet gösteren Gülkent Digital'in sahibi Sıtkı Ağlarcı, Isparta 32 Spor'un Digiturk yayınlarını 2 yıldır üstleniyor.

Bu süreçte Gülkent Digital'in sağladığı Digiturk desteği, kulübün maçlarını ve diğer önemli içerikleri takip etmelerini sağlayarak taraftarlara keyifli bir deneyim sunuyor. Kulüp yönetimi, Gülkent Digital'e olan desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yerel işletmelerin spor kulüplerine sağladığı desteklerin önemine vurgu yapıyor.