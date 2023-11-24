SDÜ, Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Yer Alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), bu yıl ilk kez düzenlenen "Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda stand açarak yerini aldı. Gökkubbe Kongre ve Fuar Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, SDÜ standında üniversitenin Isparta'yı anlatan kitapları tanıtılıyor. Fuar, 26 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.Turizm ve Gastronomi Fuarı, "doğa", "kış", "tarım", "karavan", "kültür", "inanç", "sağlık turizmi", "su sporları", "gökyüzü gözlemi" gibi birçok alanda kazanımlara sahip Isparta'nın tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Isparta'nın coğrafyası ve iklimi ile özleşen gül, lavanta, kiraz gibi ürünlerin tanıtımı ve bu ürünlerin mutfakta kullanımı da ziyaretçilere sunulmaktadır.Fuar kapsamında Isparta Valisi Aydın Baruş, SDÜ'ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Üniversite adına plaketi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk aldı. SDÜ, etkinlik aracılığıyla Isparta'nın turizm ve gastronomi potansiyelini geniş bir kitleye tanıtma fırsatı buluyor.