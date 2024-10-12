Yazılı Kanyon’da Jandarma Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından, kanyonlarda meydana gelebilecek mahsur kalma ve yaralanma olaylarına müdahale etkinliğini artırmak amacıyla Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve doğal afetlere karşı müdahale etkinliğini artırmak amacıyla arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.