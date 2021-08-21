Türkiye'de kaç Afgan mülteci var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'deki Afgan mülteci sayısını açıkladı ve bundan sonra izlenecek yol haritasını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Afganistanlı mülteci sayısının 300 bin olduğunu açıkladı.



Erdoğan, ülkesinden kaçmak zorunda olanlar için kapıyı açacaklarını, geri gönderilmesi gerekenler için gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu 'yalan siyaseti yapmakla' eleştiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin sorunlarına karşı birlik olma çağrısı yaptı.

TÜRKİYE'DE KAÇ AFGAN GÖÇMEN VAR?

TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi. 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu.' Maalesef ana muhalefetin de muhalefetin de söylediği bu rakamların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda emniyet kayıtlarımızda ve kayıt dışı 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Afganistan'daki gelişmelere ilişkin soru üzerine Erdoğan, Afganistan sürecinin 20 yılı aşkın bir süreç olduğunu dile getirerek, bu süre içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerekse İslam dünyasının buraya gereken ihtimamı göstermediğini kaydetti."Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerikan'ın müdahalesi olsun bunların hiçbirinde ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri sağlıklı bir yaklaşım gösterememiştir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye'den de Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti.Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik." diye konuştu.sorusu üzerine; gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a, oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.