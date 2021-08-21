Ücretlere hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız ve merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli'nde iş dünyası ile buluştu. Pandeminin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Bakan Elvan, "Küresel emtia fiyatlarındaki artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz" dedi. Elvan, bu sene yüzde 8'in üstünde büyüme beklediklerini belirterek, "Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özellik yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır" şeklinde konuştu. Bakan Lütfi Elvan, KGF destekli 3 yeni mekanizmayı başlatacaklarını ifade ederek, "Mesleki eğitim merkezlerine olan ilgiyi artırmak için gençlerin kalfalık döneminde aldıkları ücretleri artıracağız. Sanayicinin yükünü hafifletmek için bu merkezlerden eğitim alan öğrencilerin ücretlerini biz ödeyeceğiz" dedi.

Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

PANDEMİ 3 TEMEL SORUNU BERABERİNDE GETİRDİ

TÜRKİYE, PANDEMİDE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

2021'DE YÜZDE 8 BÜYÜME BEKLİYORUZ

İHRACATTA 200 MİLYAR DOLAR AŞILARAK REKOR KIRILDI

103 MİLYARLIK KAMU GELİRİNDEN VAZGEÇTİK

7 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 78 MİLYAR LİRA

YURT İÇİ BORÇLANMA VADESİ 34 AYDAN 52 AYA YÜKSELTİLDİ

3 YENİ KGF PAKETİ BAŞLATIYORUZ

ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ

Yangın ve sel felaketleri esnasında olduğu gibi sonrasında da hayatın normale dönmesi, yaraların sarılması için tüm kaynaklarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. El birliğiyle bu zamanların üstesinden geleceğiz. Bakanlık olarak üretim, istihdama can verenlerin, ekonomide çarkları döndürenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz.Saha ziyaretlerimize büyük önem veriyoruz. Kocaeli; güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin dikkat çekici rol modellerinden birisi. Burada üretim çeşitliliği, inovasyon ve yüksek katma değer var. Gözü pek ve cesaretli girişimciler var. Kocaeli son 15 senede Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansına imza attı. İtici güç ise ihracat hacmi oldu. Kocaeli'nin başarısı pek çok ile ilham verecek nitelikte.2020 senesi tüm dünyada her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği, mücadeleli bir yıl oldu. Küresel ekonomi en derin daralmasını yaşadı. Tüm ülkeler krizin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla görülmemiş ölçülerde genişleyici para ve maliye politikaları uyguladılar. Aşılamanın hız kazanması, ertelenmiş talebin devreye girmesi ve düşük baz etkisinin katkısıyla bu sene küresel çapta yüksek büyüme oranları bekleniyor. Virüsün yeni varyantları, küresel toparlanmanın gücü ve sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri oluşturuyor.Küresel emtia fiyatlarındaki artış girdi maliyetleri kanalıyla sanayicimizi doğrudan etkiliyor. Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riskini göz ardı edemeyiz. Gelişmiş ülke merkez bankalarının önümüzdeki süreçte atacağı adımlar küresel finansal piyasalar üzerinde doğrudan etkili olacak. Finansal piyasalarda küresel anlamda veri duyarlılığının artacağı bir döneme girmekteyiz. Sermaye akımları, dış ticaret ve bekleyişler yoluyla dalgalanmalar yaşanmasına sebep olabilir. İkinci sorun tedarik zincirinde yaşanan aksamalar oldu. Küresel çip krizi otomotivden beyaz eşyaya kadar bir çok sektörü olumsuz etkiledi. Üretimin de aksamasına neden oluyor. Üçüncü sorun borçluluk oranlarında yaşanan artışlar.Küresel resimde biz nasıl konumlanıyoruz? Öncelikle Türkiye pandeminin gerek sağlık gerekse sosyo ekonomik olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Son derece hızlı, kararlı ve etkin adımlar attık. Sağlık alanında pandemi sürecini başarıyla yürüttük. Kapsamlı ve koordineli ekonomi politikaları uyguladık.Başta makine teçhizat olmak üzere yatırımlar atıyor. Üretim kapasitemizi güçlü bir şekilde destekliyoruz.Aşılanma oranının daha da artmasıyla hizmetler sektöründe kademeli canlanma eğilimi devam ediyor. Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte sürdüğüne işaret ediyor.Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özellik yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır.Cari açıkta düşüş dış finansman ve ülke riski primi baskısını azaltmada da kritik rol oynayacak. Bu başarının temelinde Türk sanayisi bulunuyor. Sanayimiz ciddi mesafeler kaydetti. Üretimde başlayan bu yapısal dönümün hızlanarak devam etmesini son derece elzem görüyorum. Büyüme dediğimiz olgu sadece rakamlardan ibaret değil. Biz istikrarlı, kapsayıcı, istihdam oluşturan, çevreyi koruyan, yüksek verimliliği ve rekabetçiliği sağlayan hepsinden önemlisi gelir dağılımı adaletini en iyi şekilde tesis eden büyümeyi sürekli kılma peşindeyiz. Fiyat istikrar mali disiplin ve güçlü finansal sektör hedeflerimizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz.Büyüme performansımızla küresel ölçekte olumlu yönde ayrışırken tüm dünyada olduğu gibi uygulanan politikaların olumsuz yan etkileri de ortaya çıktı. Kur oynaklığı, enflasyon ve ülke risk primimiz artış gösterdi. 2020'nin son çeyreğinden başlayarak kararlı para ve maliye politikası adımları attık. Düşük enflasyon kur istikrarı, risk algısının azaltılması ve bekleyişlerin iyi yönetilmesi kritik önemde. En temel önceliğimiz enflasyon eğiliminin terse çevrilmesi. İhtiyatlı ve kararlı para ve maliye politikaları uygulamaya devem etmemiz gerekiyor.Maliye politikalarımızla da enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz. Eşel mobil uygulamasıyla KDV ve ÖTV gelirlerimizden feragat ediyoruz.Makro ihtiyati tedbirleri uygulamaya aldık ve olumlu etkilerini kısmi olarak görmeye başladık. Yılın son çeyreğinde enflasyon eğiliminin belirgin bir düşüş sürecine düşmesini öngörüyoruz.Bütçe gelişmeleri yıl sonu hedefimizle uyumlu gidiyor. Temmuz ayında bütçe giderlerinde emekli ikramiyeleriyle planlanmış faiz yatırım ve cari nitelikli ödemelerden kaynaklı nispi yükseliş gerçekleşti.Borçlanma konusunda son derece dikkatli bir yaklaşım izliyoruz. Yurt içinden dövizle borçlanmayı kademeli olarak düşürmeye başladık. 2021 yılında yurt içinde yaptığımız döviz cinsi borçlanma döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar. Maliyetleri de dikkate alarak borçlanmanın vadesini mümkün olduğu kadar uzattık.Mart ayında açıkladığımız ekonomi reform programında üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı ekonomi politikalarımızın odağına aldık. Bu alanları desteklemek ve üreticilerimiz üzerindeki yükü azaltmak üzere önemli adımlarımız olacak. Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman sağlamanın sizler için taşıdığı önemin farkındayız.Mevcut kaynaklarımızı seçici ve odaklı bir yaklaşımla ekonomik potansiyelimizi daha da geliştirmek için kullanacağız. Ara eleman sorununun çözümüne yönelik hazırlıkları tamamladık.