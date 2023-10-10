Isparta İl Özel İdaresi, köy yollarının asfaltlanması noktasında önemli çalışmalara imza atıyor.Yapılan çalışmaları İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin'e anlattı.Isparta'nın 2100 km'lik yol anının 1200 km'sini sıcak asfaltla buluşturduklarına belirtenİl Genel Meclisi Başkanı Keskin, sıcak asfalt dökülen yolların 585 km'si Sütçüler Bölgesinde diye konuştu.2023 yılında 56 km yola sıcak asfalt dökmek için planlama yaptıklarını dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı Keskin, 46 km satyi kaplama yaptık,Kasım ayı sonuna kadar hedeflediğimiz 56 km'lik sıcak asfalt çalışmasını da tamamlayacağız dedi.Davraz Kayak merkezine giden 4 km'lik yolu Sparta Belediyesi ile birlikte asfaltladıklarına dikkat çeken Serkan Keskin,köy yollarının asfaltlanmasında Sparta İl Özel İdaresi olarak Türkiye'de ilk üçe giriyoruz ifadelerini kullandı.