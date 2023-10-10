





Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde İskenderun Spor'u konuk etti.Maçın başından son dakikaya kadar üstün bir futbol sergileyen Isparta Spor, rakibini iki bir mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.Oynadığı son üç lig maçından dokuz puan toplayan Isparta Spor'da kupa mesaisi başladı.Temsilcimiz Isparta Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na ikinci turdan katılıyor.Yeşilpembeli ekip Ziraat Türkiye Kupası ikinci turunda Sincan Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek.Isparta Spor'la Sincan Belediye Spor arasındaki Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşması 10 Ekim Salı günü saat 17'de oynanacak.Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A-Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Isparta Spor'un kupadaki rakibi Sincan Belediye Spor, bölgesel amatör ligle mücadele ediyor.Isparta Spor Kulübü Başkanı Gültekin Özdemir, 10 Ekim Salı günü saat 17'de Isparta Atatürk Stadyumu'nda oynanacak kupa maçına tüm Ispartalıları davet etti.